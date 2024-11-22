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  • Сергей Туренко
    Статья ни о чем. А если он давал наверх необъективные сводки, то отстранить мало, в сталинское время расстрел и все, ...Военкор Котенок: ...
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    расхерачить их все посольства чтоб не было куда возвращаться)Шарий: сотрудники...
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РБК: «Арсенал» в Петербурге опроверг информацию о производстве снюса на заводе

РБК: «Арсенал» в Петербурге опроверг информацию о производстве снюса на заводе

В Санкт-Петербурге представитель ОАО «Машиностроительный завод „Арсенал“» опроверг информацию, распространившуюся в российских СМИ, что правоохранители якобы обнаружили в одном из корпусов предприятия нелегальную лабораторию по производству снюса.

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