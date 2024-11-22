РБК: «Арсенал» в Петербурге опроверг информацию о производстве снюса на заводе

В Санкт-Петербурге представитель ОАО «Машиностроительный завод „Арсенал“» опроверг информацию, распространившуюся в российских СМИ, что правоохранители якобы обнаружили в одном из корпусов предприятия нелегальную лабораторию по производству снюса.
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