В первый день участники обсудили положение отечественного машиностроения, перспективы развития производства строительно-дорожной техники и профессиональные навыки, которые будут востребованы на заводах в ближайшие годы.
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