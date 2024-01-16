Сергунина: В Москве открыт прием заявок на участие в молодежном проекте «Бизнес-уикенд. Старт»

В столице начался прием заявок на участие в проекте «Бизнес-уикенд. Старт». Он направлен на развитие предпринимательских навыков и компетенций у подростков от 14 до 18 лет, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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