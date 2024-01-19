Закрывает Баренцево море: Россия лишит Великобританию права рыбачить в акватории Евгения КомароваПо информации, появившейся в результате внесения законопроекта представителями Минсельхоза и МИД, Россия намерена лишить Великобританию права рыбачить в Баренцевом море.
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