В Петербурге проверят качество дорожной разметки за 13 млн

В Петербурге 3536 километров автомобильных дорог, большинство из них — регионального значения. Для удобства водителей на дороги нанесена специальная разметка, но из-за сложных климатических условий она стирается.
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