В США объявили объективности войну

Захватив власть в современных США, марксисты начали копировать многое из практик СССР. Ещё в 1905 Ильич писал, что «Издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки и разные торговли книгами — всё это должно стать партийно-подотчетным.
Захватив власть в современных США, марксисты начали копировать многое из практик СССР. Ещё в 1905 Ильич писал, что «Издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки и разные торговли книгами — всё это должно стать партийно-подотчетным.
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