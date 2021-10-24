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Госдеп США отнес россиян к «бездомным нациям»

Госдеп США отнес россиян к «бездомным нациям»

Внешнеполитическое ведомство США присвоило россиянам статус «бездомной нации». Поводом послужило ограничение работы американского консульства в России.

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Алексей Машкарин
А мы отнесем амеров к безмозглым нациям...)))
Виктор Михайлов
Кому надо , тот получит визу по-любому , а туристам и прочим " родственничкам " можно и перетоптаться ! Пусть к нам едут .

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