И снова нам нужна одна победа...

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Из  не  очень  старой (2022,  первый год  СВО) тетради.День Победы сегодня — не такой, как обычно. Слово «обычно» к этому празднику не подходит и не подходило, но только сегодня мы узнали: насколько исключительным был этот великий день всегда.

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