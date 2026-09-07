Европу заподозрили в планах «выдавить» украинцев после урегулирования конфликта

Европейские страны могут предпринять меры по сокращению числа проживающих на их территории украинцев после урегулирования конфликта на Украине.
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