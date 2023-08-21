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"Укринформ": Болгария может передать Киеву советскую бронетехнику в октябре

"Укринформ": Болгария может передать Киеву советскую бронетехнику в октябре

Согласно информации агентства "Укринформ", министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на совместном брифинге с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что Болгария может начать передачу Украине бронетехники советского образца в начале октября.

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