"Укринформ": Болгария может передать Киеву советскую бронетехнику в октябре

Согласно информации агентства "Укринформ", министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на совместном брифинге с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что Болгария может начать передачу Украине бронетехники советского образца в начале октября.
Согласно информации агентства "Укринформ", министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на совместном брифинге с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что Болгария может начать передачу Украине бронетехники советского образца в начале октября.
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