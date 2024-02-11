Экс-игрок "Динамо" Кураньи назвал Овечкина самым влиятельным спортсменом России

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи признался, что считает нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина самым влиятельным российским спортсменом.
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