У бизнесмена из Феодосии вымогали 1 млн рублей

ФСБ задержала жителей Феодосии, вымогавших 1 млн рублей у предпринимателя за долю в бизнесе. «Трое жителей города Феодосии вымогали под угрозой физической расправы денежные средства в размере 1 млн рублей у местного предпринимателя за долю в бизнесе или право собственности на оборудование стоимостью порядка 4,5 миллиона рублей», — сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
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