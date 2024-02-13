У бизнесмена из Феодосии вымогали 1 млн рублей

ФСБ задержала жителей Феодосии, вымогавших 1 млн рублей у предпринимателя за долю в бизнесе. «Трое жителей города Феодосии вымогали под угрозой физической расправы денежные средства в размере 1 млн рублей у местного предпринимателя за долю в бизнесе или право собственности на оборудование стоимостью порядка 4,5 миллиона рублей», — сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.