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Тренин сделал дубль, став 2-й звездой матча с «Филадельфией»

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин забросил две шайбы в игре чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:4) и был признан второй звездой.

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