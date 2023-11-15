Tesla передумала штрафовать владельцев Cybertruck, которые решат перепродать пикап в течение первого года владенияВ начале этой неделе тематические ресурсы взбудоражила информация о наличии в тексте пользовательского соглашения покупателя электромобилей Tesla с одноимённой компанией пункта, фактически запрещающего обладателям пикапа Cybertruck продавать его в течение первого года владения без дополнительных штрафных санкций со стороны автопроизводителя.