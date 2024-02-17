Штурм Киева по минутам: "Вагнер" получил новую задачу, но есть нюанс

Спасибо, ребята, что вы с нами. ЧТО СКАЗАТЬ ТЕБЕ, СОЛДАТ ИЗ 45-ГО? Заботливо оградкой отороченный На фоне деревенской тишины Неброский обелиск в траве нескошенной Стоит жестокой памятью войны. А с фото, пожелтевшего от времени, Глаза живые ласково глядят, Лицо у парня светлое, ни тени нет, Пушистый завиток и блеск наград. Как будто ждёт потомков благодарности, Что всех фашистов в схватке победил, Полив горячей кровью землю в давности, Навеки от врагов освободил. Надеется, что жизнь не даром отдал он, Что смерть он принял доблестно не зря. И грудь свою украсил гордо орденом. Ведь мирной стала вся тогда земля. И что сказать простому парню русскому? Что встали "недобитки" снова в строй? Что вновь война с английскими, французскими? Угроза вновь нависла над страной? А как случилось, вроде были правы мы, Что на защиту встал, как встарь, народ С сумой, тюрьмой, мозолями кровавыми, Оболганный насмешками господ? Придя домой, наполню «стопку» доверху, Чтоб память сердца парню подтвердить, Что вновь фашистов складывая ворохи, Живёт Россия-мать и будет жить. © Надежда Белугина-Подюжская, 2023

Надежда Белугина

ПО ПУТИ ГАСТЕЛЛО Памяти Александра Антонова и Владимира Никишина, ЧВК "Вагнер" Войны суровой обнажилась правда, Лишь только экипаж взлетел, заметив цель: Ни магазина, школы, ни детсада - Враг против мирных граждан был в атаке смел. Трещали стены, жуткий день итожа - И в муках ухали дома, по крышам - град Гремел как будто их касаясь кожи, А дом стонал, спастись был тоже рад. Метались люди в поисках спасенья, Друг-другу помогая в пекле жизнь спасти. Тут ненависть вскипела за мгновенье: Хоть и силён фашист, но нет назад пути. «Орёл железный» рвался в бой упорно, Как Феникс он горел и снова оживал. Снаряд! В боку - дыра! И с дымом чёрным Борясь, огнём окопы сверху поливал. В бессилье небо скрёб он обречённо, Бортом дымясь, хватал за облако винтом. Крыло то вправо заводил на удалённый, То шёл, трясясь, хватая воздух, напролом. Ведь сзади ждёт пилотов вся пехота, Идёт прорыв, а им не выстоять одним. Тут ЗРК… нет сил для разворота И шанс один, чтобы не зря погибнуть им. А вены лётчиков в борьбе вот-вот порвутся В окопе крик: «Добавь огня, падёт от ран!» И стало ясно: нынче не спасутся. И путь один - к врагу на огненный таран. Вздохнув согласно, раненая «птица», Гремя металлом, вниз с разлёту – цель ясна: На бронетехнику врага, коль вверх не взвиться! Мотор чихнул, не споря: «Приговорена!» Ушли герои, память нам оставив О русском подвиге и мужестве бойцов. И к белым журавлям примкнули в стаю, Пополнив строй известных дедов и отцов. © Надежда Белугина-Подюжская ***