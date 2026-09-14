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Регионы России

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AMD Radeon RX 9070 XT превосходит Nvidia GeForce RTX 5070 по соотношению цена-производительность

AMD Radeon RX 9070 XT превосходит Nvidia GeForce RTX 5070 по соотношению цена-производительность

В новом сравнительном тестировании видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT и Nvidia GeForce RTX 5070, проведённом TechSpot, выявлена значительная разница в производительности и эффективности обеих моделей.

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