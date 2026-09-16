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Татар-информ

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«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Родиной» в матче девятого тура РПЛ

«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Родиной» в матче девятого тура РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru Сегодня в Москве прошел матч девятого тура РПЛ – местная «Родина» в родных стенах принимала казанский «Рубин».

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