Лиз Трасс, экс-премьер Британии, заявила, что Запад обречен

Страна и люди

Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила, что Запад обречен из-за усиления левых Консерватор Трасс считает, что к проблемам в мире — например, к нелегальной миграции или поддержке палестинских «террористов» — привели «пагубные идеи левых».