Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лиз Трасс, экс-премьер Британии, заявила, что Запад обречен

Лиз Трасс, экс-премьер Британии, заявила, что Запад обречен

Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила, что Запад обречен из-за усиления левых Консерватор Трасс считает, что к проблемам в мире — например, к нелегальной миграции или поддержке палестинских «террористов» — привели «пагубные идеи левых».

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