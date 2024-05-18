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Глава USADA: «WADA лучше преуспевает в «круговой обороне», чем в прозрачности. Антидопинговой системе нужна срочная реформа»

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) из-за «сокрытия информации» по делу китайских пловцов, попавшихся на триметазидине в 2021 году.

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