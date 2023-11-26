Савченко: можно понять критику Галактионова и Баринова в адрес судьи Казарцева

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Савченко высказался о критике главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес арбитра Василия Казарцева после окончания матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
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