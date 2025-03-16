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Когда Крым признают российским во всем мире – эксперт

Когда Крым признают российским во всем мире – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запад вряд ли когда-нибудь признает российский статус Крыма, но в этом нет необходимости, так как никаких международных норм на этот счет не существует.

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