Когда Крым признают российским во всем мире – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запад вряд ли когда-нибудь признает российский статус Крыма, но в этом нет необходимости, так как никаких международных норм на этот счет не существует.
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