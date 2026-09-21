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Красный Север

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На объездной дороге в Ноябрьске столкнулись Toyota и ВАЗ

На объездной дороге в Ноябрьске столкнулись Toyota и ВАЗ

В Ноябрьске вечером в воскресенье, 20 сентября, произошло ДТП с участием Toyota Camry и ВАЗ -2114. В аварии пострадала пассажирка отечественной легковушки, сообщила Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.

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