ПЛЕЙМЕЙКЕР

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2 февраля 2023 года: расписание спортивных трансляций. «Ростов» против «Спартака», «Реал» против «Валенсии»

2 февраля 2023 года: расписание спортивных трансляций. «Ростов» против «Спартака», «Реал» против «Валенсии»

«Плеймейкер» представляет расписание матчей и соревнований, запланированных на 2 февраля 2023 года. Футбол Зимний кубок РПЛ 19:30 (мск) Ростов — Спартак Ла Лига 23:00 (мск) Реал — Валенсия Кубок Италии 23:00 (мск) Ювентус — Лацио Хоккей КХЛ.

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