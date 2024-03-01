Сытные лепешки с нутом вместо покупного хлеба: вся семья их обожает

Завтрак со свежеиспеченными лепешками вместо покупного хлеба — это лучшее начало дня. Приготовить лепешки по этому рецепту не составит большого труда, а секретный ингредиент сделает лепешки еще более вкусными и сытными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии