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Будет вкусно

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Сытные лепешки с нутом вместо покупного хлеба: вся семья их обожает

Сытные лепешки с нутом вместо покупного хлеба: вся семья их обожает

Завтрак со свежеиспеченными лепешками вместо покупного хлеба — это лучшее начало дня. Приготовить лепешки по этому рецепту не составит большого труда, а секретный ингредиент сделает лепешки еще более вкусными и сытными.

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