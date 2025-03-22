МИД: РФ проработает меры в случае размещения ракет средней дальности в Японии

Россия проработает меры в случае размещения американских ракет средней дальности в Японии. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева.
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