Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД: РФ проработает меры в случае размещения ракет средней дальности в Японии

МИД: РФ проработает меры в случае размещения ракет средней дальности в Японии

Россия проработает меры в случае размещения американских ракет средней дальности в Японии. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева.

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