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Перенесший кому голкипер "ПСЖ" Рико: моя цель - вернуться в этом году

Перенесший кому голкипер "ПСЖ" Рико: моя цель - вернуться в этом году

Испанский голкипер французского "ПСЖ" Серхио Рико, который провел около трех недель в коме, заявил, что в скором времени ему предстоит пройти новое обследование, а также выразил надежду, что сможет сыграть за парижскую команду в сезоне-2023/24.

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