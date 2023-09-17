Перенесший кому голкипер "ПСЖ" Рико: моя цель - вернуться в этом году

Испанский голкипер французского "ПСЖ" Серхио Рико, который провел около трех недель в коме, заявил, что в скором времени ему предстоит пройти новое обследование, а также выразил надежду, что сможет сыграть за парижскую команду в сезоне-2023/24.
Испанский голкипер французского "ПСЖ" Серхио Рико, который провел около трех недель в коме, заявил, что в скором времени ему предстоит пройти новое обследование, а также выразил надежду, что сможет сыграть за парижскую команду в сезоне-2023/24.
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