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Мода и Шоу-бизнес

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Отар Кушанашвили заволновался о здоровье Филиппа Киркорова: «Не хочу, чтобы с ним случилось страшное»

Отар Кушанашвили заволновался о здоровье Филиппа Киркорова: «Не хочу, чтобы с ним случилось страшное»

В свежем выпуске авторского шоу «Каково?!» Отар Кушанашвили высказался о Филиппе Киркорове. Журналист выразил обеспокоенность состоянием здоровья певца, который в данный момент находится в больнице с ожогом руки.

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