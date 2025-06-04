Отар Кушанашвили заволновался о здоровье Филиппа Киркорова: «Не хочу, чтобы с ним случилось страшное»

В свежем выпуске авторского шоу «Каково?!» Отар Кушанашвили высказался о Филиппе Киркорове. Журналист выразил обеспокоенность состоянием здоровья певца, который в данный момент находится в больнице с ожогом руки.
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