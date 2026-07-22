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Царьград

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Мошенники начали "охоту" на новосибирских студентов: как пытаются обмануть

Мошенники начали "охоту" на новосибирских студентов: как пытаются обмануть

Аферисты представляются сотрудниками вуза, чтобы получить доступ к аккаунтам на "Госуслугах".В Новосибирске фиксируется новая волна мошенничества, нацеленная на студентов: аферисты представляются сотрудниками деканатов и кадровых служб крупных корпораций и пытаются получить доступ к их аккаунтам на Госуслугах и платёжным данным.

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