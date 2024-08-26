Дары природы: 10 лесных ягод, которые можно собирать и есть

«Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится» В конце лета — начале осени в лесах и на их опушках поспевают многие съедобные ягоды, и тысячи людей отправляются на их поиски.
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