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Повреждение жд полотна в Воронежской области: остановлены несколько поездов

Повреждение жд полотна в Воронежской области: остановлены несколько поездов

В Воронежской области из-за повреждения железнодорожного полотна остановлено движение нескольких поездов.

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