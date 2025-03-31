В школах под Липецком экстренные службы ищут взрывчатку из-за угрозы о взрывах

31 марта 2025 года в Липецком районе объявлена экстренная проверка всех школ. Источники в правительстве региона подтвердили: угроза поступила утром, и спецслужбы оперативно приступили к обследованию зданий.
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