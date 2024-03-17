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Свежие комментарии

Макрон предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпиады

Макрон предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпиады

России будет предложено прекратить огонь на Украине на время Олимпийских игр. Об этом в эфире единого украинского телемарафона заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Комментарии
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Владимир Дудкин
Россия к Олимпиаде не допущена. Согласно олимпийской хартии перемирие обязательно для участников Олимпиады. Какие могут быть вопросы? Бить бэндэровцев в период Олимпийских игр с олимпийскими результатами.
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18 час.
Игорь Егоров
Пошел ты педик на...
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17 час.
Игорь Корнаковский
Какое олимпиада имеет отношение к России? Не больше, чем макрон к выборам в России в качестве кандидата
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13 час.

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