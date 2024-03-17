России будет предложено прекратить огонь на Украине на время Олимпийских игр. Об этом в эфире единого украинского телемарафона заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпиады
Комментарии
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Владимир Дудкин
Россия к Олимпиаде не допущена. Согласно олимпийской хартии перемирие обязательно для участников Олимпиады. Какие могут быть вопросы? Бить бэндэровцев в период Олимпийских игр с олимпийскими результатами.
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18 час.
Игорь Егоров
Пошел ты педик на...
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17 час.
Игорь Корнаковский
Какое олимпиада имеет отношение к России? Не больше, чем макрон к выборам в России в качестве кандидата
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13 час.
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