Дегунинские вести

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • Дмитрий Зайцев
    Улицу у посольства Швеции назвать Полтавская, а у аглицкого посольсва- Индийский исход.Мосгордума: Площа...
  • Валерий Ворожищев
    Миртесен уже превратили в ванючую помойку. Какой нужно обладать шизофренией, чтобы "освещать" покраску какого-то лифта.В доме на Дубнинс...

В САО обсудили программу реновации жилищного фонда на экспертном уровне

В САО обсудили программу реновации жилищного фонда на экспертном уровне

3 июня в Северном административном округе Москвы состоялось уникальное мероприятие, его цель создать новый прямой канал коммуникации с лидерами общественного мнения районов и обсудить Программу реновации жилищного фонда на экспертном уровне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх