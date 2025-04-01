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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» – «Реал Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.  Реал Мадрид – Реал Сосьедад Дата проведения 1 апреля, 22:30, «Сантьяго Бернабеу» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 1:0 Статистика Кубка Испании Календарь Кубка Испании.

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