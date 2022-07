Ученые связывают неконтролируемый диабет с прогрессированием сердечной недостаточности

В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of the American College of Cardiology, ученые из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) обнаружили, что среди пожилых людей с ранней стадией доклинической сердечной недостаточности, неконтролируемый диабет может существенно увеличить риск прогрессирования сердечной недостаточности.