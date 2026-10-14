С начала 2026 года в Подмосковье по социальным картам было совершено более 186,8 млн поездок. Министр транспорта области подчеркнул их важность для пенсионеров.
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