Белокурая красотка в бикини: дочь Хайди Клум стала копией мамы

Белокурая красотка в бикини: дочь Хайди Клум стала копией мамыВ мире моды с детстваЛени Олуми Клум родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке, вскоре после того как Хайди рассталась с итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе, ее отцом.
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