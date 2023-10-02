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Белокурая красотка в бикини: дочь Хайди Клум стала копией мамы

Белокурая красотка в бикини: дочь Хайди Клум стала копией мамы

Белокурая красотка в бикини: дочь Хайди Клум стала копией мамыВ мире моды с детстваЛени Олуми Клум родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке, вскоре после того как Хайди рассталась с итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе, ее отцом.

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