«Русский пупок всегда выглядит большим»: какую форму пупка наши предки считали правильной

У каждого человека форма пупка зависит от множества факторов и отличается уникальностью. Не в последнюю очередь на внешний вид этой части тела влияет способ завязывания отростка пуповины, особенно так было до развития профессионального родовспоможения.
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