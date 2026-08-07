Украинский политолог Андрей Золотарев в эфире своего YouTube-канала заявил, что 40-дневная операция Владимира Зеленского обернулась полным провалом, поскольку ответные действия России нанесли сокрушительный удар по украинской экономике.
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