Библейская история: тест RT об истории Рождества

Где родился Христос? Кто первым поклонился младенцу Иисусу? Какие дары ему преподнесли? В каких Евангелиях можно прочесть историю Рождества? Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы знаете библейскую историю праздника.
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