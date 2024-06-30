Политолог Фесенко: Украина не проиграет даже если утратит часть территорий

Какое государство?Они Украину продали,но пока не передали.Так что Украины давно нет,название только!

Eduard

А чтр вам ЕС и НАТО?Вы купили Украину,что дарите её инозпемцам?Да Европе это хорошо,ни гроша не платив получитт Украину и НАТО! Что-то парижане не имеют желания Украине Париж дарить,потрму что все они "европейцы",не такие они иупые!