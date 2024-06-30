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Политолог Фесенко: Украина не проиграет даже если утратит часть территорий

Политолог Фесенко: Украина не проиграет даже если утратит часть территорий

Украина не будет считаться проигравшей, даже если утратит часть территорий. Таким мнением в интервью, данном телеведущей Наталье Мосейчук, поделился близкий к Офису главы киевского режима Зеленского политолог Владимир Фесенко.

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Комментарии
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Eduard
Какое государство?Они Украину продали,но пока не передали.Так что Украины давно нет,название только!
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13 час.
Eduard
А чтр вам ЕС и НАТО?Вы купили Украину,что дарите её инозпемцам?Да Европе это хорошо,ни гроша не платив получитт Украину и НАТО! Что-то парижане не имеют желания Украине Париж дарить,потрму что все они &quot;европейцы&quot;,не такие они иупые!
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13 час.
Eduard
А НАТО никогдв обороной не занимались,скорее наоборот!
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13 час.

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