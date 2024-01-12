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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Госдеп призвал Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas

Госдеп призвал Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas

Захват судна назвали незаконным, подчеркнув, что действия Тегерана направлены на "подрыв международной торговли" Соединенные Штаты призывают Иран незамедлительно освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду.

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