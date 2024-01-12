Госдеп призвал Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas

Захват судна назвали незаконным, подчеркнув, что действия Тегерана направлены на "подрыв международной торговли" Соединенные Штаты призывают Иран незамедлительно освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии