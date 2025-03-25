Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Свежие комментарии

  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте можно сказать мне как лечить иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Пожалуйста скажите мне очен трудна для лечени иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте что делат надо для иголкуЗакрутились листь...

Компания «СДМ-ХИМИЯ» приглашает на выставку Mosbuild-2025, где представит НОВИНКИ, ХИТЫ И ТРЕНДЫ СЕЗОНА 2025

Компания «СДМ-ХИМИЯ» приглашает на выставку Mosbuild-2025, где представит НОВИНКИ, ХИТЫ И ТРЕНДЫ СЕЗОНА 2025

﻿﻿Фото: «СДМ-ХИМИЯ». Стенд «MosBuild 2025» Рекламировать. ООО СДМ-ХИМИЯ ИНН 7720811460 Erid:F7NfYUJCUneRHUkGMVeo Уважаемые партнеры и коллеги! Компания «СДМ-ХИМИЯ» рада пригласить Вас на крупнейшую строительную выставку Mosbuild-2025, которая пройдет с 1 по 4 апреля 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо» и послужит площадкой для презентации передовых разработок и инновационных решений в области строительной химии.

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