Мишустин объявил о старте промышленной ипотеки для предприятий

Льготные кредиты будут выдаваться по ставке 5%, для технологических компаний — 3%Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для осуществления промышленного производства.
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