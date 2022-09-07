Мишустин объявил о старте промышленной ипотеки для предприятий

Льготные кредиты будут выдаваться по ставке 5%, для технологических компаний — 3%Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для осуществления промышленного производства.