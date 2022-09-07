Daily Storm

544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон Федоров
    В топку их того паровоза что везет  рридурка бидона и свору шакалов от ЕсПолянский заявил,...
  • Антон Федоров
    ОНИ ИДИОТСКИ СЧАСТЛИВЫ СТО ОНИ ИДУТ НЕ В НОГУ С РОССТЯНАМИ...Полянский заявил,...
  • Антон Федоров
    А ГЛАВНОЕ..., ПОСМОТРЕЛ НА РОЖИ ЭТИХ МУДАДЕПОВ...Полянский заявил,...

Мишустин объявил о старте промышленной ипотеки для предприятий

Мишустин объявил о старте промышленной ипотеки для предприятий

Льготные кредиты будут выдаваться по ставке 5%, для технологических компаний — 3%Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для осуществления промышленного производства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх