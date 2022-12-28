России поставлен тревожный диагноз: мобилизационную экономику создать не получится

Создавать мобилизационную экономику в России сегодня нет никакого смысла, у страны есть резервы и рычаги, чтобы решить все поставленные задачи, передало государственное информационное агентство слова первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
Создавать мобилизационную экономику в России сегодня нет никакого смысла, у страны есть резервы и рычаги, чтобы решить все поставленные задачи, передало государственное информационное агентство слова первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
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