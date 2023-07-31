САМАЯ ДОРОГАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МИРЕ: ДАННЫЕ С ПОЛЯ БОЯ НА УКРАИНЕ СТАЛИ СУПЕРБИЗНЕСОМ

ФЮ

Фаина Юсупова

Вот и делаете заключения Украина и наши бывшие республики:Грузия,Молдавия и другие республики бывшие,что с вами будет-это и вас такая участь.Людибывгих республик,хватит зло валить,надо жить дружно,мы живём на одном континенте,а все пиндосы живут на другом.У них ничего нету хорошего как у нас на нашей родной земле.Им не нужны неё кому,кроме нашей земли с ресурсами. Они будут испытывать всё оружия против всех не только против России.Всем этим западникам и главным - убийцам Америке убрать нас с земли всех.Неважно кто вы по нации.Это только тупой не может догадаться.Все страны кто им не подчиняются они начинают просто убивать или делать военный сработаю как это происходила в Сербии или даже волнения в Турции.Америка и Великобритания не упустят не одно государство подчинённые к ним,чтобы они ушли потому,что это им не выгодно,они живут за счёт этих государств,они кормятся этим и развиваются.Так что Подумайте и не превращайте спокойную свою страну где живут ваши семьи,особенно ваши дети в полигоны.Никогда вы не станете ихнему,никогда.