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Старший мастер допустил на промплощадке пожар на 9 млн рублей

На Ямале старший мастер обвиняется в том, что допустил пожар стоимостью 9 млн рублей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, предварительно установлено, что 2 декабря 2024 года подозреваемый, находясь на охраняемой территории 532 километра линейной части магистрального нефтепровода в Пуровском районе, нарушил правила пожарной безопасности и не обеспечил безопасное производство работ.

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