Группа подростков-вымогателей избила родителей школьника в Балашихе

В Балашихе группа подростков вымогала у школьников деньги, а затем избила родителей одного из них.Сначала 14-летний школьник написал отцу, что ему нужно скинуть две тысячи рублей на карту, иначе его побьют, пишет РИА Новости.
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