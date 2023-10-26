Анну Нетребко заковали в наручники после конфликта с украинкой

Что произошло с оперной дивой?Народная артистка России Анна Нетребко покинула родную страну задолго до начала специальной военной операции, что, впрочем, не помешало западным чиновникам от культуры наложить на нее персональные санкции.
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