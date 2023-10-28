В КУПНО открылась «Мастерская государственной и муниципальной службы»

28 октября на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области стартовал очный модуль федеральной программы «ГосСтарт» по направлению «Мастерская государственной и муниципальной службы».
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